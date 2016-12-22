В Техасе разрешили пороть провинившихся учеников тростью

Попечители Независимых школьных округов Риверс в штате Техас разрешили использовать телесное наказание для учеников, которые нарушают правила поведения в школе. Об этом сообщает издание Сaller Times.

Как отмечает Fox News, школьников будут пороть тростью для наказаний. За введение наказания для провинившихся учеников проголосовали единодушно шесть попечителей при одном отсутствующем.

Решение о применении такого наказания будет принимать начальник кампуса или руководитель учебного заведения. Кроме того, чтобы к ученику могло быть применено телесное наказание, родители должны будут дать согласие до начала следующего учебного года.

В США в 19 штатах разрешено применять физическое наказание к школьникам. Телесные наказания применяется в штатах на юге страны, в таких как Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома и Теннеси.

В ноябре 2016 года Министерство образования США направило губернаторам штатов письмо, в котором призывало отменить практику телесного наказания для школьников, потому что это может привести к негативным последствиям в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Как отметили в ведомстве, в краткосрочной перспективе школьник, который понес физическое наказание за свои действия в школе, может начать вести себя более агрессивно и быть склонным к девиантному поведению. Также в ведомстве полагают, что в будущем после наказания подростки могут пристраститься к психоактивным веществам, а также у них могут возникнуть психические заболевания, в том числе депрессия, расстройства личности и посттравматический синдром.