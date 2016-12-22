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Госдума запретила продажу алкоголя через торговые автоматы
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Госдума запретила продажу алкоголя через торговые автоматы
Общество, 13:40
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Госдума запретила продажу алкоголя через торговые автоматы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий продажу алкоголя дистанционным способом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Закон запрещает продажу алкоголя через торговые автоматы, также правительство получило право устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи алкоголя с учетом специфики каждого региона, в том числе полный запрет на продажу.

Закон также запрещает распространение в СМИ и в интернете предложений о розничной продаже алкоголя дистанционным способом. Штраф за распространение такой информации для граждан — 3–5 тыс. руб., для юридических — 100–300 тыс. руб.

«Сбыт алкоголя физическим лицам дистанционным способом несет в себе риски практически по всем основным направлениям государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, закон запрещает производство и оборот алкоголя с уровнем этилового спирта менее 15%, содержащего тонизирующие вещества, за исключением экспорта такой продукции за пределы России. Также запрещается перемещать по территории страны алкоголь объемом более 10 литров на человека. Штраф — 3–5 тыс. руб. с последующей конфискацией продукции.

Теги: алкоголь , Госдума
Главное
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