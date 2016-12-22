В Киеве депутаты устроили потасовку перед Печерским судом

Представители Радикальной партии и Блока Петра Порошенко (БПП) устроили потасовку перед Печерским судом Киева, где рассматривается дело главы Радикальной партии Олега Ляшко, сообщает украинский телеканал ЭспрессоTV.

Представители БПП во главе с депутатом Сергеем Каплиным принесли живого петуха, на котором было написано имя Ляшко. Они также кидали в Олега Ляшко деньги и попытались облить его водой. Тем не менее, глава Радикальной партии все же смог попасть в суд.

Олег Ляшко обвиняется в совмещении руководства партией и должности главного редактора газеты «Политика». В суд также пришли соратники Ляшко по Радикальной партии: Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой.

Ранее, 18 июля, перед зданием Печерского суда Киева, как передает телеканал «112.Украина», произошла потасовка между депутатом «радикалов» Мосийчуком и депутатом БПП Каплиным. Мосийчук, войдя в здание, плюнул в лицо Каплину, в результате чего началась драка.