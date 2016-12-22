Компания Усманова выручила за акции «Норникеля» $400 млн

Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест» (принадлежит USM Holdings, основной владелец — Алишер Усманов) по итогам ускоренного букбилдинга продал 28 млн 382 тыс. 565 ADR на акции ГМК «Норильский никель», таким образом получив выручку около $400 млн. Об этом говорится в заявлении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Цена размещения составила $14,1 за ADR, организатором сделки выступил Deutsche Bank. Пакет «Металлоинвеста» в «Норникеле» продан полностью.

О том, что «Металлоинвест» решил полностью выйти из капитала «Норникеля», стало известно 20 июля. Представитель «Металлоинвеста» в разговоре с РБК отметил, что акции «Норникеля» в холдинге всегда рассматривали в качестве инвестиций на продажу. Представитель «Норникеля» не стал комментировать продажу акций компании.

Акции «Норникеля» отреагировали на сообщение падением, снизившись более чем на 3%.

«Металлоинвест» приобрел 5-процентный пакет акций «Норникеля» в 2008 году. В 2013 году компания сократила свою долю в «Норникеле» до 3,5%, получив от продажи акций $588 млн. В 2016 году было продано еще 1,4% — за $341,69 млн.