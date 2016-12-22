Песков сообщил детали встречи Путина со школьниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что учащиеся образовательного центра «Сириус» в Сочи будут задавать «те вопросы, которые захотят», в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сегодня, 21 июля. Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«Детишки будут выдавать вопросы, которые они захотят. Это целый выпуск 900 с чем-то детей. Наши каналы занимаются, собирают вопросы через соцсети», — пояснил Песков. Он добавил, что встреча продлиться «приблизительно час-два», при этом «четко заданных» временных рамок нет.

Телеканал НТВ сообщал ранее, что Путин встретится со школьниками из 66 регионов России в образовательном центре «Сириус» в пятницу, 21 июля. Программа получила название «Недетский разговор с Владимиром Путиным», вопросы президенту можно будет отправить через официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча будет транслироваться в прямом эфире.

16 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Глеб Павловский прокомментировал это мероприятие, назвав его началом «теневой» предвыборной кампании, а встречу с детьми в прямом эфире — реваншем после «не очень удачной «Прямой линии». В свою очередь, Дмитрий Песков отказался считать встречу Путина со школьниками предвыборным ходом. «Я бы не говорил, что это расширение до «Прямой линии». Это абсолютно разные форматы», — пояснил тогда пресс-секретарь.