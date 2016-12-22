В «Интер РАО» не нашли проблемы в заморозке поставок оборудования Siemens

«Интер РАО» в настоящее время не нуждается в поставках газовых турбин Siemens, сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании агентству пояснили, что все необходимое оборудование уже поставлено на строительные объекты.

Ранее немецкий концерн Siemens разорвал лицензионное соглашение на поставки оборудования для российских электростанций и прекращает поставки, в том числе, по госзаказам.

Согласно заявлению компании, Siemens получил «достоверную информацию» о том, что все четыре газовые турбины, поставленные летом 2016 года в Краснодарский край, были «локально модифицированы» и перенаправлены в Крым. В компании заявили, что это грубое нарушение контрактов на поставку.

Siеmens также намерен на некоторое время прекратить поставки оборудования для электростанций по действующим контрактам с российскими госзаказчиками.

Кроме того, компания заявила, что выходит из числа акционеров компании «Интеравтоматика», где Siemens принадлежит 45,7%.

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ, является единственный российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. В портфель «Интер РАО» входит 40 тепловых электростанций, 12 гидроэлектростанций (ГЭС), в том числе семь малых ГЭС. Соглашение о сотрудничестве с Siemes было подписано в феврале 2009 года.