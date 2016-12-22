Госдума приняла закон о «научных долинах»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о «научно-технических долинах», передает корреспондент РБК.

За принятие законопроекта проголосовали 383 депутата. Голосовавших «против» и воздержавшихся не было.

МГУ ведет разработку проекта научно-технической долины с 2013 года, в январе 2015 года ректор МГУ Виктор Садовничий представил президенту России Владимиру Путину проект создания «долины МГУ». Садовничий оценивал его стоимость в 110 млрд руб. В марте 2016 года Минэкономразвития представило проект о создании научно-технического центра на базе МГУ и Российской академии наук на территории университета на Воробьевых горах.

Согласно изначальному тексту законопроекта, который является рамочным для других подобных проектов, заведовать проектом долины будет не МГУ или какой-либо другой вуз, а специально созданная государственная управляющая компания. Это вызывало недовольство университета.

В январе 2017 года МГУ начал реализацию проекта. В марте 2017 года Путин поручил внести законопроект «О научно-технических долинах» в Госдуму до 1 июля, а Фонд и управляющую компанию создать к 1 июля 2018 года. В мае законопроект был одобрен правительством.

13 июля комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал парламенту принять законопроект, название которого было изменено с закона «О научных долинах» на закон «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций», как сообщала русская служба ВВС, из-за аналогий с Кремниевой долиной в США. 19 июля он был принят во втором чтении, в ходе которого рассматривалось более 100 поправок. Главной внесенной поправкой стало право вузов и НИИ самостоятельно учреждать научно-технические центры, что отличается от изначальной формулировки Минэкономразвития.