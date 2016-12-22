Более трети россиян выступили за нейтралитет Москвы к ДНР и ЛНР

Четверть россиян (25%) считают, что России следует признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами, 17% — что самопровозглашенные республики следует принять в состав России. Еще 9% респондентов поддержали идею оказания помощи республикам в расширении их автономии в составе Украины. Однако больше всего россиян — 35% — выступают за то, чтобы соблюдать в отношении конфликта на юго-востоке Украины нейтралитет и не вмешиваться в него. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившего в РБК.

За то, чтобы помочь Киеву вернуть контроль за юго-востоком Украины, высказались только 3% россиян. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.

В целом за полгода позиция россиян по отношению к конфликту между ДНР и ЛНР с Киевом не изменилась — данные февральского опроса ВЦИОМа отличаются буквально на один процентный пункт, похожие показатели были зафиксированы и в конце марта.

При ответе на вопрос, следует ли России прекратить любую поддержку Донбасса ради того, чтобы улучшить свои отношения с западными странами, только 9% опрошенных поддержали такую позицию, а 61% опрошенных заявили, что этого делать не нужно.

Подавляющее большинство россиян — 80% — считают, что мирные переговоры и замораживание конфликта больше отвечают интересам России, несмотря на уступки и затраты со стороны Москвы на поддержку ДНР и ЛНР, которых потребует этот сценарий. ​ Вариант «войны до победного конца» для быстрого разрешения конфликта поддержали только 9%.

За последние три года отношение граждан России к различным вариантам дальнейших действий Москвы почти не меняется, указывает глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов.

«Патовая по сути ситуация «заморозила» эту тему в сознании граждан. И Киев, и народные республики пытаются как-то обострить информационную картину в поиске возможностей для разрешения конфликта, но на российское общество — приоритетную целевую аудиторию для обеих сторон — эти попытки влияния почти не оказывают», — считает эксперт.

Опрос проводился 5–7 июля 2017 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.