Правоохранители пресекли поставки кокаина через посылки для пенсионеров

МВД, ФСБ и Федеральная таможенная служба пресекли крупный канал поставки кокаина из Латинской Америки в Россию через посылки для пенсионеров, заявила глава пресс-службы МВД Ирина Волк. Об этом сообщается на сайте МВД.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в преступной группировке находились граждане России, Колумбии и Венесуэлы. Наркотики шли из Парагвая и Колумбии через Германию в Россию. «Наркотики находились в посылках с предметами бытового назначения», — уточнила она.

Преступники привлекали пенсионеров и платили им за получение посылок с бытовой техникой. О содержимом получатели не догадывались. «Кокаин тщательно маскировался внутри пересылаемых предметов», — подчеркнула Волк.

Как сообщили в МВД, организаторы поставок наркотиков изобличены и дают признательные показания. Их дела, по словам Волк, переданы в Мособлсуд и Домодедовский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Тольятти сотрудники ФСБ задержали местного жителя, выращивавшего на съемной квартире 400 кустов конопли. В кладовке тольяттинца в гаражном кооперативе оперативники нашли более 7 кг высушенной конопли.