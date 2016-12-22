Чистая прибыль «Магнита» сократилась в первом полугодии на 20%

Чистая прибыль одного из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» (управляет одноименными магазинами у дома, гипермаркетами, сетью дрогери «Магнит Косметик» и аптеками «Магнит Аптека») в первом полугодии 2017 года составила 21 млрд руб., следует из опубликованной отчетности компании. Это на 20% ниже, чем за аналогичный период 2016 года.

Выручка компании в первом полугодии 2017 года выросла на 6,4%, до 555 млрд руб. Драйвером роста выручки компании остаются магазины дрогери: продажи этого формата выросли на 32,09% в первом полугодии. При этом чистая выручка гипермаркетов сократилась на 9,14%. ​

За первые шесть месяцев года «Магнит» открыл 785 магазинов, их общее количество на 30 июня 2017 года составило 14,8 тыс. Еще 830 магазинов формата «у дома» были обновлены, говорится в сообщении.

Чистая прибыль «Магнита» продолжает сокращаться уже несколько кварталов подряд. Впервые годовая прибыль ретейлера сократилась в 2016 году на 8%.