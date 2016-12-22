Россия поставит в Китай четыре вертолета Ми-171Е

В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 госкомпания «Рособоронэкспорт», входящая в госкорпорацию «Ростех», подписала контракт на поставку в Китай четырех транспортных вертолетов Ми-171Е. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, говорится в сообщении компании, поступившем 21 июля в РБК.



Как отмечается в сообщении, контракт был заключен 20 июля. По словам Михеева, вертолеты должны быть переданы Китаю в 2018 году.



Кроме того, «Рособоронэкспорт» заключил с Китаем договор на поставку четырех вертолетных двигателей ВК-2500 для вертолетов типа Ми-17, рассказал гендиректор российской компании. По его словам, они могут быть использованы для ремоторизации, то есть замены двигателей на модифицированный. Михеев отметил, что двигатели будут поставлены в 2018 году.

Как говорится в сообщении «Рособоронэкспорта», Ми-171Е, который является транспортной версией Ми-17, «пользуется большим спросом в мире» и «успешно» эксплуатируется в странах Юго-Восточной Азии, в том числе и в Китае. За 30 лет из России было экспортировано 4 тыс. вертолетов Ми-17.

Ми-171Е способен поднять в воздух 13 т и перевезти до 36 десантников. Вертолет способен подняться на высоту до 6 тыс. метров. Максимальная дальность его полета составляет 1065 км. Ми-171Е может быть использован как в военных, так и в гражданских целях.

Вертолетный двигатель ВК-2500 разработан российской двигателестроительной корпорацией «Климов». С помощью этого двигателя вертолет может увеличить свою полетную высоту на 30%, скороподъемность — на 50%, грузоподъемность — на 1000–2000 кг, говорится на сайте компании. Мощность двигателя составляет 2,7 тыс. лошадиных сил.

Как сообщал РБК 10 июля, холдинг «Вертолеты России» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта на поставку десяти вертолетов в Китай. Они будут поставлены в 2017–2018 годах.