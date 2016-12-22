МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до 22 июля

МЧС продлило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. Об этом говорится на сайте ведомства.

Спасатели предупреждают, что сегодня, 21 июля, в столице ожидаются гроза, сильный ветер 12–17 м/с и кратковременный дождь. Ранее МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды в ночь с 20 на 21 июля.

По данным Росгидромета, сегодня температура днем составит плюс 21–24 градусов, в ночь с 21 на 22 июля — плюс 12–14 градусов.

В МЧС также напоминают, что при грозе и сильном ветре возможны повреждения линий электропередачи и кровель домов, повал деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. Также молния может повредить здания, не оборудованные громоотводом.