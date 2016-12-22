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Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли в Донецкой области
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Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли в Донецкой области
Общество, 11:04
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Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли в Донецкой области

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу в поселке Трудовское Донецкой области. Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

По данным ОБСЕ, обстрел происходил из стрелкового оружия, аппарат приземлился благополучно. «Явное неуважение к минским соглашениям», — сказано в сообщении.

Еще одним «нарушением минских договоренностей» в миссии назвали воспрепятствование допуска наблюдателей в Ясиноватую, расположенную на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Согласно сообщению, представители ОБСЕ планировали попасть в Ясиноватую для того, чтобы «способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения».

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Ранее неизвестные атаковали патруль ОБСЕ. Как сообщало Донецкое агентство новостей, нападавшие подъехали к наблюдателям миссии «на автомобиле с украинскими номерами». 21 июня спецслужбы ДНР отчитались о задержании двоих нападавших.

Теги: Украина , ОБСЕ , СММ ОБСЕ
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