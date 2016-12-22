Ростуризм подтвердил отсутствие россиян среди пострадавших в Турции

Россияне не пострадали во время землетрясения в Эгейском море, произошедшем в 10 км от турецкого города Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Об этом говорится на сайте Ростуризма.

«По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, среди погибших и пострадавших российских граждан нет», — сказано в сообщении.

Агентство также призвало россиян в Турции и Греции соблюдать меры безопасности, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море в 1:31 ночи по местному времени. По данным CNN Turk, общее число пострадавших в Бодруме составляет 70 человек, в основном они получили ранения при падении; при этом агентство Associated Press писало о 120 пострадавших.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России сообщало о том, что среди пострадавших россиян нет.

По некоторым данным, в результате землетрясения есть погибшие. Как сообщает турецкий телеканал Haberturk, на острове Кос при подземных толчках погибли 30-летний турок и 20-летний швед.