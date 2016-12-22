При столкновении автобуса и фуры под Тольятти пострадали десять человек

Под Тольятти при столкновении фуры и рейсового автобуса пострадали десять человек, в том числе двое детей, сообщает «РИА Новости».

Авария произошла около 04:00 на 940 км автотрассы «Урал» в Ставропольском районе. По информации регионального управления МВД, водитель рейсового автобуса Volvo, в котором находились 42 пассажира, нарушил дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой.

По факту происшествия проводится проверка.

Накануне в Омской области рейсовый автобус с 30 пассажирами столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе семеро детей. Водитель столкнулся с «ГАЗелью», а потом врезался в большегруз.

МВД 19 июля приняло решение останавливать рейсовые автобусы, за рулем которых находятся уставшие водители. Ведомство хочет принудить перевозчиков выполнять требования по охарнее труда. По словам замглавы МВД Александра Горового, за последнее время «из 115 погибших пассажиров по вине водителей автобусов 39 погибли именно в тот момент, когда, на наш взгляд, водители уснули».