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Имя зятя Трампа использовали для привлечения китайских инвесторов
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Имя зятя Трампа использовали для привлечения китайских инвесторов
Политика, 11:43
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Имя зятя Трампа использовали для привлечения китайских инвесторов

Статус Джареда Кушнера, который является зятем президента США и его помощником, использовался, чтобы привлечь инвесторов из Китая в его семейный бизнес Kushner Companies в американском штате Нью-Джерси. Об этом свидетельствует информация со страниц двух компаний в китайском мессенджере WeChat, скриншоты с которых опубликовал CNN.

По данным телеканала, имя Кушнера упоминается в материалах двух компаний, сотрудничающих с Kushner Companies. Эти компании искали инвестора в Китае, готового вложиться в строительство жилого комплекса 1 Journal Square в городе Джерси-Сити.

Одной из них является американская Immigration Fund, которая базируется во Флориде, а другая — китайская Qiaowai. Обе фирмы призывали инвестировать в жилой комплекс компании Кушнера, чтобы получить визы или грин-карту в Америке по программе EB-5.

ЕВ-5 — это инвестиционная виза. Обладатели этой визы могут получить грин-карту, а затем и американское гражданство. Чтобы получить ЕВ-5, минимальные инвестиции в экономику США должны составить $1 млн, в случае если инвестиции поступят через региональные центры, то $500 тыс.

Компания Qiaowa в своих промоматериалах написала, что в проекте Kushner 88 в Нью-Джерси участвует Kushner Companies, связанная с зятем Трампа Джаредом Кушнером». «Учитывая это, в эпоху Трампа программа EB-5, скорее всего, получит поддержку и будет расширена», — говорится в сообщении.

Представитель Kushner Companies на запрос CNN прокомментировать эти публикации заявил, что компания ничего не знает о китайских фирмах, которые используют имя зятя Трампа. «Kushner Companies попросит их воздержаться от упоминания имени Джареда Кушнера», — сказал собеседник телеканала.

Инвестиционный консультант по программе EB-5 Майкл Гибсон сказал CNN, что компании, используя имя Кушнера, пытаются продвинуть свои проекты, потому что китайских инвесторов привлекают проекты, которые поддерживаются лицами, связанными с правительством. «Они хотят быть уверены, что получат грин-карту, — сказал Гибсон. — И поэтому, если они видят имя политика, которое ассоциируется с проектом, у них складывается впечатление, что проект безопасен для их инвестиций».

В феврале Financial Times со ссылкой на документы Государственного управления по промышленности и торговле Китая сообщала, что в Китае за последние 14 месяцев было зарегистрировано 80 компаний, в названии которых используется транслитерация имени Дональд Трамп. Около 60 из них появились, после того как Трамп выиграл президентские выборы в США, отмечает издание.

Теги: США , инвестирование , Джаред Кушнер , Дональд Трамп
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