WSJ назвала нового кандидата на пост главы PR-службы Белого дома

Президент США Дональд Трамп может назначить на должность директора по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи. Предыдущий глава подразделения Майк Дубке подал в отставку в мае. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух представителей Белого дома.

По данным издания, о назначении Скарамуччи будет объявлено в пятницу, 21 июля.

Кандидату 53 года, в прошлом он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. В 2016 году Скарамуччи стал участником штаба Трампа и помогал кандидату в президенты США привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. Скарамуччи не ответил на официальный запрос Washington Post.

Источники издания подчеркивают, что Трамп в частных беседах выражал недовольство работой пресс-службы. По мнению президента, департамент «был порой слишком медлительным и неэффективным» в защите президента, в частности после его увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Однако некоторые чиновники Белого дома высказали мнение, что у администрации президента скорее проблемы «с принятием решений, а не со связями с общественностью».

Газета со ссылкой на источник подчеркивает, что от предложения присоединиться к команде Трампа и занять пост главы директора PR-службы отказались несколько человек. По данным Washington Post, «сдвиги» в команде президента происходят в связи с новой стратегией адвокатов Трампа, направленной на «сдерживание» расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу».

Мюллер отказался давать комментарий газете.

Ранее Bloomberg сообщал о планах Трампа провести перестановки в команде юристов из-за сообщений о связях американского президента с Россией на выборах в США. Собеседники издания подчеркивали, что президент изучает сценарии и для пресс-службы, называя «неопределенным» положение ее главы Шона Спайсера «из-за столкновений с журналистами на брифингах».

Предыдущий директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке подал в отставку в конце мая. Как сообщал Politico, Дубке подал заявление об уходе 18 мая, Трамп немедленно подписал его. Издание отмечало, что отставки в команде президента США стали следствием подозрений о связях Трампа с Россией.