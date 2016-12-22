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Адвокат опроверг увеличение срока Буту за разговор с журналистами
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Адвокат опроверг увеличение срока Буту за разговор с журналистами
Общество, 07:54
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Адвокат опроверг увеличение срока Буту за разговор с журналистами

Срок заключения россиянину Виктору Буту, который отбывает наказание в тюрьме США, не был увеличен за интервью журналисту телеканала RT. Об этом сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, передает ТАСС.

«Пока оно [решение] не принято», — сказал Тарасов.По его словам, продолжается дисциплинарное разбирательство, и дело россиянина находится на этапе рассмотрения.

Как сообщало «РИА Новости», Виктор Бут говорил с журналистом RT по телефону, хотя его не было в разрешенном для общения списке. Как рассказывал сам Бут, он внес в список телефон сотрудника российского телеканала по всем правилам. По факту произошедшего в американской тюрьме началось разбирательство. Как рассказывал Тарасов, россиянину могут продлить срок на 54 дня.

В среду, 19 июля, газета «Известия» со ссылкой на адвоката Бута сообщала, что россиянину увеличили срок на 40 дней из-за выращивания «чайного гриба» у себя в камере. Как рассказывал Тарасов, к Буту «внезапно» пришла инспекция с «непонятным прибором». Инспекторы сказали, что россиянин производит алкоголь. «Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле», — заметил адвокат. Он добавил, что ранее замечаний по поводу «чайного гриба» к Буту не высказывались.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке и депортирован в США по обвинению в продаже оружия террористической организации «Революционная армия Колумбии». В 2012 году в США его приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Теги: США , Виктор Бут , американская тюрьма
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