В Греции от землетрясения пострадали свыше 120 человек

В Греции на острове Кос в результате мощного землетрясение в Эгейском море пострадали более 120 человек. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.
По данным властей, при землетрясении были повреждены несколько зданий, мечеть, главный порт острова, а также крепость 14 века, которая расположена у порта. Некоторые дороги затоплены, а во многих зданиях оказались разбиты окна, появились трещины в стенах, отметили чиновники. Они добавили, что движение паромов в результате землетрясение было приостановлено.
В настоящий момент проводится оценка ущерба, пишет агентство. Спасатели ищут людей, которые могли оказаться заблокированы в домах, отмечает AP.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля возле курортных городов Турции и Греции. Его эпицентр находился возле городов Бодрум и Мармарис в Турции. Reuters отмечало, что землетрясение произошло в Эгейском море, в 12 км от Бодрума.
В результате случившегося на острове Кос погибли два человека. «РИА Новости» со ссылкой на Генеральное консульство России в Анталье сообщало, что среди пострадавших в результате землетрясения россиян нет.
Землетрясения вызвало небольшое цунами. Европейское геологическое агентство (EMSC) отмечало, что особой опасности оно не представляло. По данным властей провинции Мугла, в которой находятся Бодрум и Мармарис, никаких серьезных разрушений из-за землетрясения не зафиксировано.