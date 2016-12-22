В Уссурийске ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Уссурийском городском округе Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Всего за 20 и 21 июля выпало 134 мм осадков, это рекордные показатели за последние пять лет», — говорится в сообщении. В администрации отметили, что в ночь на 21 июля на территории округа выпала месячная норма осадков — 88 мм при месячной норме 90 мм. Режим ЧС ввели с 10:00 по местному времени (03:00 мск).

В администрации округа провели экстренное совещание, говорится в сообщении. «Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба», — приводятся в сообщении слова главы администрации Евгения Коржа.

В сообщении отмечается, что в настоящий момент в усиленном режиме работают все службы Уссурийска. «На дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды», — сказал директор «Уссурийск-Водоканала» Виталий Мутовин.​

Согласно сообщению, в результате паводка 20 июля, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе на реке около села Кроуновка. Дорожное сообщение с населенными пунктами Кроуновка и Яконовка было приостановлено, рассказали в администрации округа.

В сообщении отмечается, что река поднялась на 2 м выше своего критического уровня, подъем уровня воды продолжается. «На реках Борисовка и Казачка днем 21 июля уровень воды достигнет опасной критической отметки», — считают в администрации.