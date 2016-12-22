Трамп внес в сенат США кандидатуру Хантсмана на должность посла в России

Американский президент Дональд Трамп направил в сенат кандидатуру бывшего губернатора штата Юта и экс-посла США в Китае Джона Хантсмана на должность посла США в России, сообщается на сайте Белого дома.
Дональд Трамп назначил Джона Хантсмана, который считается сторонником жесткой линии в отношении Москвы, на пост посла в России 19 июля. Неофициальная информация о том, его назначат на эту должность появилась еще в марте. Позже источник РБК, знакомый с дипломатом, подтвердил, что Хантсман согласился стать новым послом США в России.
Министерство иностранных дел России одобрило его кандидатуру. Замглавы ведомства Сергей Рябков отмечал, что российский МИД дал согласие «прекрасно зная биографию господина Хантсмана» и «понимая, что он высокий профессионал».
Россия в свою очередь готовится отправить этим летом в Вашингтон нового посла Анатолия Антонова, который шесть лет работал заместителем министра обороны России. Рябков назвал его «оптимальным кадровым выбором».