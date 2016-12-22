Космический корабль «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане
Общество, 02:35
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Космический корабль «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане
Корабль «Прогресс МС-05», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), затопили в Тихом океане. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в центре управления полетами.
«Корабль вошел в плотные слои атмосферы и был штатно затоплен в Тихом океане в 00:46 мск» 20 июля, уточнили в центре.
В сообщении на сайте Роскосмоса отмечается, что «Прогресс МС-05» отстыковался от МКС 20 июля. Космический грузовик отошел от стыковочного отсека «Пирс» российского сегмента МКС в 20:46 мск, говорится в сообщении.