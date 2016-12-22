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В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини
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В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини
Общество, 00:15
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В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини

В Риме в возрасте 59 лет умер Пино Пелози, который был осужден за убийство итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини. Об этом сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на адвокатов Пелози.

Пелози скончался в результате рака в хосписе при больнице «Джемелли», уточняет агентство. «Пино Пелози забрал с собой в могилу ответы на вопросы о том, какие на самом деле были обстоятельства убийства Пьера Паоло Пазолини», — приводит агентство слова одного из адвокатов.

Пино Пелози приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство кинорежиссера в ноябре 1975 года в городе Остия. Однако его досрочно освободили в 1983 году, пишет Adnkronos.

Пьера Паоло Пазолини нашли на мертвым на улице города. У него были переломаны ребра, сломана рука и разбита челюсть, по его телу проехала машина. На момент убийства Пино Пелози было 17 лет, отмечает агентство.

При расследовании дела он признался в убийстве итальянского поэта, однако в 2005 году отказался от своих слов. Пелози пояснил, что признался в убийстве из-за угрозы применения насилия в отношения членов его семьи. По его словам, Пазолини убили три человека, которые назвали кинорежиссера «грязным коммунистом». ​

Теги: Италия , Марио Пелози , Пьер Пазолини
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