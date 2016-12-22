Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки

Посольство России в Испании подтвердило «РИА Новости» гибель россиянки в городе Валенсия.

«16 июля при невыясненных обстоятельствах в Валенсии была убита гражданка России. Правоохранительными органами ведется следствие. По имеющимся у нас сведениям, несовершеннолетнему сыну российской гражданки обеспечен соответствующий уход, принимаются меры по юридическому оформлению сложившегося положения», — указывается в комментарии посольства России в Испании.

В посольстве отметили, что они нашли родственников ребенка и в ближайшее время за ним приедет сестра погибшей россиянки. Посольство окажет родственнице погибшей визовую поддержку по консульской линии.

Ранее полиция Испании задержала в Валенсии мужчину, который подозревается в убийстве 32-летней россиянки. По данным источников издания Europa Press, мужчина подозревается в убийстве и поджоге. Тело женщины было найдено при пожаре в одной из квартир Валенсии. После проведения вскрытия полиция установила, что смерть женщины была насильственной. По данным издания Las Provincias, россиянку звали Ирина Г. Она скончалась от множественных ударов по голове.