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Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки
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Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки
Общество, 22:19
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Посольство России в Испании подтвердило гибель россиянки

Посольство России в Испании подтвердило «РИА Новости» гибель россиянки в городе Валенсия.

«16 июля при невыясненных обстоятельствах в Валенсии была убита гражданка России. Правоохранительными органами ведется следствие. По имеющимся у нас сведениям, несовершеннолетнему сыну российской гражданки обеспечен соответствующий уход, принимаются меры по юридическому оформлению сложившегося положения», — указывается в комментарии посольства России в Испании.

В посольстве отметили, что они нашли родственников ребенка и в ближайшее время за ним приедет сестра погибшей россиянки. Посольство окажет родственнице погибшей визовую поддержку по консульской линии.

Ранее полиция Испании задержала в Валенсии мужчину, который подозревается в убийстве 32-летней россиянки. По данным источников издания Europa Press, мужчина подозревается в убийстве и поджоге. Тело женщины было найдено при пожаре в одной из квартир Валенсии. После проведения вскрытия полиция установила, что смерть женщины была насильственной. По данным издания Las Provincias, россиянку звали Ирина Г. Она скончалась от множественных ударов по голове.

Теги: Испания , гибель , россиянка , посольство России в Испании
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