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Депутат парламента Крыма получил десять лет колонии за мошенничество
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Депутат парламента Крыма получил десять лет колонии за мошенничество
Общество, 22:08
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Депутат парламента Крыма получил десять лет колонии за мошенничество

Депутата парламента Крыма Валерия Гриневича приговорили к десяти годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По данным следствия, в 2012 году Гриневич путем обмана решил похитить земельные участки общей площадью 1,2 га, предназначенные для туризма и отдыха. Участки находились в прибрежной зоне села Штормовое в Сакском районе Республики Крым.

После этого он продал участки и получил за них более 6 млн руб. Также Гриневич в период с июля по октябрь 2015 года получил от одного из жителей города Саки $35 тыс. в обмен на помощь в прекращении проверки против него.

Теги: мошенничество , Крым , Депутаты
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