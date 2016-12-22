ВТБ 24 выдал вкладчикам «Югры» 10 млрд руб. в первый день выплат

Банк ВТБ 24 начал совершать страховые выплаты вкладчикам банка «Югра», которые в первый же день составили 10 млрд руб., что составляет 15% от общего объема, передает пресс-служба банка.
В общей сложности в первый день выплат в банк по всей России обратились 10,5 тыс. человек. ВТБ 24 совершает страховые выплаты вкладчикам «Югра» как банк-агент Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Общая сумма выплат составит 66,5 млрд руб. В банк могут обратиться около 104 тыс. человек.
В сообщении ВТБ 24 приводится список регионов, в которых вкладчики могут получить свои деньги.
Центральный банк (ЦБ) 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» на три месяца. Также регулятор на полгода ввел временную администрацию в банке.
Регулятор обратился в правоохранительные органы поле того, как выявил в действиях руководства «Югры» «признаки манипуляций с вкладами», заявил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Он уточнил, что Центробанк обнаружил признаки «недостоверности отчетности», подаваемой кредитной организацией, и возможного вывода активов.
В июле АСВ на конкурсной основе выбрало пять банков-агентов, которые совершат страховые выплаты вкладчикам «Югры» — ВТБ 24, Россельхозбанк, Сбербанк, «Уралсиб» и «Открытие».