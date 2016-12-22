В British Airways опровергли закрытие представительства в Москве

Представитель British Airways опровергла РБК факт закрытия российского представительства авиакомпании в Москве. «Планов закрыть офис в Москве нет», — заявила представитель авиакомпании.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в туристической отрасли сообщало, что авиакомпании British Airways и Iberia, которые входят в холдинг International Airlines Group (IAG), закрыли свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Эту информацию агентству подтвердил представитель British Airways. «Так было решено — переместить офисы в другие города вне России и осуществлять бронирование по телефону», — заявил собеседник агентства. «Это правда. Представительства закрыты», — заявил агентству представитель Iberia.

British Airways входит в холдинг IAG и базируется в столичном аэропорту Домодедово. Компания является национальным перевозчиком Великобритании и членом международного альянса Oneworld. Авиакомпания осуществляет перелеты в Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк и Токио и другие точки по всему миру. Общее число пунктов назначения компании составляет 183 пункта. Также в холдинг входят авиакомпании Vueling и Aer Lingus. По состоянию на сентябрь 2016 года холдинг владел 548 самолетами и осуществлял перевозку по 274 направлениям.