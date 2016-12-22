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В Москве на Старом Арбате туристка поцеловала Путина
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В Москве на Старом Арбате туристка поцеловала Путина
Политика, 21:36
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В Москве на Старом Арбате туристка поцеловала Путина

Туристка на Старом Арбате поцеловала президента России Владимира Путина. Видео с поцелуем появилось на сайте RT.

Президент вышел на Старый Арбат после того, как посетил и поздравил с 90-летием живущую на Арбате правозащитницу Людмилу Алексееву. Возле выхода из ее дома Путина ждали несколько десятков человек.

Президент подошел к ним и спросил, нравится ли им Москва. «Очень нравится, очень красиво», — ответили они. Они рассказали Путину, что приехали из Владивостока, Тюмени и Пятигорска. Несколько человек обратились к Путину по-английски, на что президент ответил «Nice to meet you. Welcome!» и пожал им руки. Когда президент собирался отойти от туристов, одна женщина воспользовалась случаем и поцеловала Путина в щеку.

Видео: RT на русском

Путин лично поздравил Алексееву с 90-летним юбилеем и подарил ей букет цветов и гравюру с изображением Евпатории, малой родины правозащитницы. По словам Алексеевой, он также подарил ей декоративную тарелку ручной работы мастеров Петербургского фарфорового завода с изображением МГУ им. Ломоносова, альма-матер правозащитницы.

«Приехал лично поздравить, я очень поражена и благодарна. Потому что, когда я начинала этим заниматься, я думала о том, на сколько меня посадят: на семь лет по 70-й или на три года по 190-й статье. А что меня придет поздравлять президент, мне и в голову не приходило», — заявила Алекс​еева «РИА Новости».

Теги: Путин , Москва , туристы , Старый Арбат
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