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Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями
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Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями
Политика, 20:08
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Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями

Президент России Владимир Путин передал врио главы Республики Марий Эл Александру Евстифееву папку с жалобами и обращениями жителей республики, поступившими в Кремль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Я вам привез папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите», — сказал Путин Евстифееву. По его словам, в одной из жалоб говорилось о «добровольно-принудительной» покупке школьных учебников, и он заявил о ее недопустимости.

«И вот эта программа «Подари учебник школе» — это если делается, то делается исключительно добровольно. Но, судя по тому, что люди пишут, там не совсем добровольно. Вот на это прошу обратить внимание», — поручил президент. Также он обратил внимание руководства республики на то, что много обращений касаются вопросов расселения из ветхого и аварийного жилья.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин перед встречей с руководством регионов просматривает обращения граждан. «Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», — заявил Песков. По его словам, такой подход позволяет президенту понять настроения россиян и поделиться этим пониманием с главой конкретного региона.

Песков отметил, что «проблемы в основном схожи, но акценты могут меняться» в конкретных регионах. Песков добавил, что президент «понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но тем не менее он считает необходимым на них реагировать».

Песков подчеркнул, что Путин также посмотрел жалобы граждан перед встречей с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге. Во время встречи президент показал губернатору жалобы от работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Они жаловались на то, что директор завода перестал платить им зарплату, пока «к нему лично не обратится президент». «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заявил Путин и поручил губернатору разобраться в ситуации.

Накануне издатели учебной литературы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросили проверить Министерство образования, которое занимается ограничением конкурентных принципов работы на рынке. Письмо в ФАС написала ассоциация «Российский учебник», сообщала газета «Ведомости».

По данным газеты, издатели обвинили Минобразования в ограничении конкуренции на рынке из-за запрета на включение в обязательную учебную программу нескольких учебников, которые ранее были исключены из списка. Представитель ФАС сообщил, что ведомство рассмотрит жалобу издателей. Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова заявила, что даст ответ издателям до конца сентября.

Теги: Путин , Марий Эл , жалобы
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