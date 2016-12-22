МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. и дождей с грозами, которые могут пройти в столице в ночь на 21 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Росгидромета, уже вечером 20 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и ветер до 5-10 м/с. Погода будет теплой — 21-23 градуса.

В пятницу, 21 июля, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Погода будет облачной с прояснениями, дожди с грозами сохранятся.

Накануне Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы (Мосприрода) опубликовал доклад, в котором говорится, что рост среднегодовой температуры в столице, который наблюдается последние десятилетия, привел к увеличению количества «опасных природных явлений».

В докладе отмечается, что зима в Москве длится на месяц меньше, чем полтора века назад. Однако вместе с сокращением продолжительности зимних морозов становится больше ливней с градом.

В 2016 году среднегодовая температура воздуха была выше нормы более чем на 1°С, составив 6,6°С. Количество выпавших за год осадков составило 860 мм, что превысило норму на 160 мм.

Рост среднегодовых температур делает московский климат более неустойчивым, что отражается в резких переменах погоды и росте количества аномально холодных или аномальных жарких дней, отметили эксперты Мосприроды.