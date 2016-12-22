Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,34 58,92 EUR Нал. 68,88 68,18 USD Бирж. 58,90 -0,10 EUR Бирж. 68,51 +0,59 USD ЦБ. 59,08 -0,16 EUR ЦБ. 68,00 -0,27 EUR/USD 1,16 +0,01 ММВБ 1946,51 -0,28% РТС 1038,54 -0,44% Brent 49,47 -0,20% DJIA 21624,57 -0,07% Nasdaq 6391,51 +0,10% FTSE 7487,87 +0,77%
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
Лента новостей
Испанский клуб включил Федора Смолова в список летних трансферов 20:13, Спорт Путин призвал главу Марий Эл обратить внимание на «папочку» с замечаниями 20:08, Политика Ликсутов оценил расходы на транспорт из-за сноса хрущевок 20:06, Бизнес Максим Ликсутов: «Реновация может сократить лишние поездки по городу» 20:00, Интервью Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве россиянки 19:48, Общество Инвестфонды сократили вложения в американские акции до минимума за 9 лет 19:46, Деньги Air France сообщила об открытии бюджетной дочерней авиакомпании Joon 19:46, Технологии и медиа ExxonMobil напомнила об «указаниях» Белого дома по сделкам с «Роснефтью» 19:44, Бизнес Инвестгруппа Александра Винокурова откроет аптеки в «Азбуке вкуса» 19:42, Бизнес Компания Абрамовича получила от Альфа-банка кредит в $200 млн 19:28, Бизнес «Худшая из войн»: битва за Мосул в рассказах фотографов 19:22, Фотогалерея  Компания Усманова решила выйти из капитала «Норникеля» 19:20, Бизнес Число автосалонов в России выросло впервые с 2014 года 19:13, Бизнес Путин поручил закрепить флот России на втором месте в мире 19:05, Политика Фигуранта «дела реставраторов» приговорили к пяти годам условно 19:00, Общество Ликсутов назвал дату появления персонализированной карты «Тройка» 18:57, Технологии и медиа Актера Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 18:53, Общество Спецслужбы США закрыли в дарквебе площадку с 200 тыс. пользователей 18:48, Общество Власти Кувейта дали послу Ирана 48 часов на отъезд из страны 18:47, Политика Еврокомиссия решила не запрещать бельгийский картофель фри 18:41, Политика Obamacare без рецепта: почему Трамп не может отменить реформу Обамы 18:40, Мнение Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов 18:37, Политика Послу России в США нашли должность в Совете Федерации 18:25, Политика В «Роснефти» прокомментировали штраф ExxonMobil за нарушение санкций 18:11, Политика «Яндекс» рассказал о росте популярности рэпа в России в два раза 18:02, Технологии и медиа СМИ узнали о попадании молнии в летевший из Стамбула в Москву самолет 17:59, Общество Путин рассказал о духовном каркасе России 17:47, Общество Налоговая служба подала иск к Браудеру на 3 млрд руб. 17:42, Политика
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
Холодное лето 2017, 20:21
0
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра до 17 м/с. и дождей с грозами, которые могут пройти в столице в ночь на 21 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Росгидромета, уже вечером 20 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и ветер до 5-10 м/с. Погода будет теплой — 21-23 градуса.

В пятницу, 21 июля, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Погода будет облачной с прояснениями, дожди с грозами сохранятся.

Накануне Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы (Мосприрода) опубликовал доклад, в котором говорится, что рост среднегодовой температуры в столице, который наблюдается последние десятилетия, привел к увеличению количества «опасных природных явлений».

В докладе отмечается, что зима в Москве длится на месяц меньше, чем полтора века назад. Однако вместе с сокращением продолжительности зимних морозов становится больше ливней с градом.

В 2016 году среднегодовая температура воздуха была выше нормы более чем на 1°С, составив 6,6°С. Количество выпавших за год осадков составило 860 мм, что превысило норму на 160 мм.

Рост среднегодовых температур делает московский климат более неустойчивым, что отражается в резких переменах погоды и росте количества аномально холодных или аномальных жарких дней, отметили эксперты Мосприроды.

Теги: синоптики , погода в Москве , ухудшение погоды , МЧС Москва
Главное
ExxonMobil напомнила об «указаниях» Белого дома по сделкам с «Роснефтью» Бизнес
Материалы по теме
Синоптики предупредили о желтом уровне опасности в Москве Общество
МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до утра 16 июля Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку