Air France сообщила об открытии бюджетной дочерней авиакомпании Joon

Французская авиакомпания Air France открывает дочернюю компанию — бюджетный авиаперевозчик Joon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы планируют совершать из аэропорта Шарль-де-Гол­ля в Париже. Рейсы средней дальности начать выполнять 29 октября 2017 года, а полеты большой дальности — летом 2018 года.

В сообщении уточняется, что Joon не будет лоукостером.

Решение об открытии нового авиаперевозчика приняли из-за необходимости привлечь клиентов в возрасте от 18 до 35 лет, так как пассажиры данной возрастной категории чаще пользуются услугами низкобюджетных перевозчиков.

Новой дочерней компанией будет руководить 48-летний Жан-Мишель Матье, который теперь вошел в исполнительный комитет Air France. Большую часть своей карьеры он сделал во франко-нидерландском альянсе Air France — KLM и Air France, в которых руководил различными подразделениями. Ранее он работал в Калифорнийском университете в Беркли и имеет диплом по теме «Статистическое моделирование и актуальные расчеты в экономике» (ENSAE) и научную степень.