Компания Абрамовича получила от Альфа-банка кредит в $200 млн

Нижнетагильский металлургический комбинат, входящий в группу Evraz, получил от Альфа-банка кредит на сумму в $200 млн на шесть лет. Об этом сообщает портал Банки.ру.

«Работая с надежными заемщиками, мы готовы выдавать суммы, сопоставимые по объему с кредитами крупнейших государственных банков, что является нашим преимуществом в корпоративном банкинге», — заявил член правления Альфа-банка Максим Першин.

Компания Evraz — международная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, входящая в число крупнейших мировых производителей стали. Активы находятся в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР.

Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (31,03% акций), председатель совета директоров компании Александр Абрамов (21,61%) и гендиректор компании Александр Фролов (10,79%). Также в число бенефициаров входят бывшие владельцы угольной компании «Распадская» Геннадий Козовой (5,90%) и Александр Вагин (5,84%).​