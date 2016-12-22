Власти Кувейта дали послу Ирана 48 часов на отъезд из страны
Политика, 18:47
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Власти Кувейта дали послу Ирана 48 часов на отъезд из страны
Власти Кувейта дали иранскому послу Алирезе Енаяти 48 часов на то, чтобы покинуть страну, сообщает иранское агентство ISNA.
По версии агентства, это произошло «под давлением Саудовской Аравии» и по «необоснованным обвинениям в иранском вмешательстве во внутренние дела».
В четверг Reuters cо ссылкой на кувейтское агентство KUNA сообщил, что Кувейт приказал Ирану сократить штат посольства и закрыть технические офисы.
Иранское государственное телевидение информировало, что Тегеран должен сократить число дипломатов в Кувейте с 19 до четырех человек.
Кроме того, KUNA, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел Кувейта, сообщило о приостановке работы всех межправительственных кувейтско-иранских комитетов.