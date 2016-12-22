В «Роснефти» прокомментировали штраф ExxonMobil за нарушение санкций

Компания ExxonMobil всегда внимательно относилась к действиям в рамках санкций и согласовывала их с санкционными юристами. Об этом сказал РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя штраф в $2 млн Министерства финансов США к ExxonMobil за нарушение санкционного законодательства из-за подписания соглашений с «Роснефтью».



«Я не представляю себе действий Exxon, которым тогда руководил действующий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которые не были заранее с санкционными юристами обсуждены», — сказал Леонтьев. Он добавил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин был внесен в санкционный список США как физическое лицо, а не как директор компании. «То есть как представитель исполнительного органа «Роснефти», по мнению американских санкционных юристов, он мог подписывать соглашения», — пояснил Леонтьев. По его словам, в данной сделке Сечин участвовал не как физическое лицо, а как исполнительный директор «Роснефти», «которой совершались действия, не подпадающие под санкционные ограничения».

Леонтьев отметил, что санкции США и их применение американскими службами носит «произвольный характер», и штраф к ExxonMobil за сделку с Роснефтью — «одна из иллюстраций» их действий. «Сами соглашения никто не подвергает сомнению, поэтому и штраф такой маленький: штрафуются конкретные процедуры — подписания документов с лицом из санкционного списка. Причем трактует этот пункт американский регулятор очень неоднозначно», — пояснил представитель «Роснефти».



Как отмечалось в сообщении Министерства финансов США, руководители структур ExxonMobil с 14 по 23 мая 2014 года подписали восемь соглашений с Сечиным о нефтегазовых проектах в России. Сечин был внесен в санкционный список США в апреле 2014 года. В сообщении американского Минфина не указано, о каких именно соглашениях между ExxonMobil и «Роснефтью» идет речь.

Однако на сайте российской компании сообщалось, что 23 мая 2014 года Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин подписали договор о продлении срока действия стратегического соглашения, по которому идет реализация проекта «Дальневосточный СПГ».

Также «Роснефть» и ExxonMobil Development подписали договор об оказании консорциумом «Сахалин-1» комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, которые были добыты на Северной оконечности месторождения Чайво. О других соглашениях на сайте «Роснефти» не говорилось.