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Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
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Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
Политика, 18:37
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Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов

Член Совета Федерации Елена Мизулина 20 июля повторно внесла в Госдуму законопроект, который был отклонен Думой 19 июля, о запрете в России беби-боксов — специально оборудованных мест с колыбелью, где родители, которые хотят отказаться от новорожденного, могут его оставить. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, которое размещено на официальном сайте сенатора.

Если депутаты одобрят документ, закон вступит в силу 1 января 2018 года.

По словам Мизулиной, наличие возможности безнаказанно оставлять новорожденных «стимулирует» рост отказов от детей, что может стать «крайне опасной тенденцией», не говоря об «этическом, моральном, нравственном аспектах».

Сенатор отметила, что внесла законопроект повторно из-за того, что ранее внесенный ею документ депутаты отклонили без обсуждения и приглашения автора, что является «грубейшим нарушением регламента» и нарушением конституционных прав парламентария.

Теперь она рассчитывает на «открытое обсуждение». «Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет», — заключила Мизулина.

Речь идет о проекте закона о запрете беби-боксов, который депутаты Госдумы отклонили 19 июля. Документ, который Мизулина внесла в начале июня 2016 года, предусматривает административную ответственность для юридических лиц за создание беби-боксов. Предлагалось их штрафовать на сумму от 1 до 5 млн руб., или приостанавливать деятельность юрлица на срок до 90 суток за создание им беби-боксов.

В пояснительной записке к законопроекту Мизулина уточняла, что беби-боксы повышают риск торговли детьми, и это «навсегда нарушает право ребенка на идентичность, то есть право ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение».

На рассмотрении в Госдуме находится и противоположный законопроект, который, наоборот, предлагает узаконить беби-боксы. Его подготовили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина и сенатор Вадим Тюльпанов. В Госдуму его внесли в конце марта 2017 года. По мнению авторов документа, наличие и «шаговая доступность» бэби-боксов «позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности».

Теги: Госдума , Елена Мизулина , беби-боксы
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