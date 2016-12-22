СМИ узнали о попадании молнии в летевший из Стамбула в Москву самолет

В пассажирский самолет А320, следовавший по маршруту Стамбул — Москва, ударила молния, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент, по предварительным данным, произошел сразу после взлета лайнера в воздушном пространстве Турции. Однако это, по информации телеканала, не помешало А320 продолжить путь и благополучно приземлиться в московском аэропорту Шереметьево. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным РЕН ТВ, теперь самолет временно отстранен от полетов. Специалисты «в ближайшее время проведут оценку его технического состояния». По данным онлайн-табло, единственный рейс из Стамбула, прибывший в Шереметьево 20 июля на момент написания новости, был выполнен самолетом компании «Аэрофлот».

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что пассажирский лайнер А320, летевший из Стамбула в Москву, поразило молнией.

Ранее подобный инцидент произошел в декабре 2015 года. Тогда молния попала в российский самолет А330 при его посадке в аэропорту Сеула. Борт в результате происшествия также получил поражение разрядом статического электричества, однако экипажу удалось благополучно посадить самолет. Информации о пострадавших не было.