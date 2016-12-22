В Чечне за полгода ликвидировали 16 боевиков

Сотрудники правоохранительных органов Чечни за полгода ликвидировали 16 членов незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе двух главарей банд. Об этом говорится на сайте МВД республики.

По данным ведомства, с начала 2017 года правоохранители также задержали одного лидера группировки, 40 участников и 20 «пособников» незаконных вооруженных формирований. «Склонено к явке с повинной 14 участников бандподполья», — сказано в сообщении.

При этом, по данным МВД, в Чечне количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,6%, а общая раскрываемость преступлений возросла на 3,3%.

В конце марта группа из шести боевиков атаковала объект воинской части Росгвардии в районе станицы Наурская на севере Чеченской Республики. Всего в нападении принимали участие восемь боевиков, в результате атаки шесть бойцов Росгвардии погибли. Источник РБК сообщал, что как минимум шесть из восьми нападавших стояли на профилактическом (так называемом ваххабитском) учете. «Вахучет» — это организованная МВД на Кавказе практика неофициального учета подозреваемых в экстремизме​.