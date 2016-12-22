Первый кандидат в свердловские губернаторы подал документы в избирком

В Чечне за полгода ликвидировали 16 боевиков

«Открытая Россия» обжаловала признание нежелательной организацией

Цена барреля Brent впервые за полтора месяца поднялась выше $50

МЧС объяснила выемку документов в центральном аппарате ведомства

Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»

РФС наказал «Спартак» за расистские кричалки болельщиков

ФССП опровергла данные об 1 трлн руб. безнадежных долгов

Против и.о. ректора пединститута им. Герцена завели дело о коррупции

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Видеоблогер обвинил YouTube в сотрудничестве с Кремлем

Додон назвал «двойными стандартами» запрет Кишинева на визиты Рогозина

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Падающий спрос: почему автотранспорт будет потреблять все меньше топлива

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Истребитель 5-го поколения Т-50 завершил первый этап летных испытаний

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АФК «Система» и структура Сбербанка приобрели аэропорт Горно-Алтайска

Сбербанк обжаловал решение суда по иску «Транснефти»

Алиев назвал Карабах и Армению «историческими азербайджанскими землями»

Украинский медиахолдинг «Вести» попросил защиты у Порошенко

Каждый восьмой сторонник Трампа заявил о нежелании голосовать за него

Футболист сборной Италии перешел из «Милана» в «Ювентус»

ЛУКОЙЛ утвердил новый состав правления компании

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