Первый кандидат в свердловские губернаторы подал документы в избирком

Кандидат в губернаторы Свердловской области Игорь Торощин от ЛДПР первым подал необходимые для регистрации документы в избирком, сообщает «Вестник избирательных комиссий Свердловской области».
Торощин представил избирательной комиссии листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и «ряд других необходимых для регистрации документов».
В течение десяти дней избирком будет проверять документы, а затем примет решение о регистрации кандидата в губернаторы либо об отказе в ней.
Кандидаты должны предоставить избирательной комиссии необходимые документы до 18:00 26 июля, уточняется в сообщении.
Выборы в губернаторы Свердловской области пройдут в рамках единого дня голосования 10 сентября.
На пост помимо Торощина претендуют кандидаты от четырех партий: временно исполняющий обязанности главы области Евгений Куйвашев от «Единой России», депутат екатеринбургской городской думы Константин Киселев из партии «Зеленые», банкир Алексей Парфенов из КПРФ и председатель местного отделения Партии пенсионеров за справедливость Дмитрий Сергин.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, выдвинутый кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко»,17 июля заявил, что снимает свою кандидатуру, так как не может пройти муниципальный фильтр.