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Истребитель 5-го поколения Т-50 завершил первый этап летных испытаний
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Истребитель 5-го поколения Т-50 завершил первый этап летных испытаний
Технологии и медиа, 16:15
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Истребитель 5-го поколения Т-50 завершил первый этап летных испытаний

Завершен первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения Т-50. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Виктор Бондарев, передает ТАСС.

«Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50», — сказал генерал-полковник. По его словам, теперь самолет пройдет второй этап испытаний. Бондарев добавил, что также была получена рекомендация по сборке установочной партии машины.

В мае генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков рассказал, что для российского истребителя пятого поколения создан штатный двигатель. В апреле он заявил, что испытания Т-50 проходят по плану.


Сроки ввода Т-50 в эксплуатацию неоднократно переносились. В январе 2015 года Бондарев заявил, что самолет поступит на вооружение в 2016 году, но затем он сказал, что в 2016 году будут закончены испытания истребителя, а в российскую армию он поступит в 2017 году.

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил в апреле в интервью программе «В рабочий полдень», что Т-50 будет дешевле многоцелевого американского истребителя F-22, который стоит $143 млн. Однако насколько дешевле, Слюсарь сказать не смог. По его словам, российское изделие будет уступать в цене американскому и «с точки зрения приобретения, и с точки зрения стоимости жизненного цикла этого самолета».

Разработкой Т-50 занимается ОКБ «Сухой». Первый экземпляр российского истребителя пятого поколения был поднят в воздух в январе 2010 года. Большая часть информации о Т-50 засекречена. По предположительным расчетам, длина самолета составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Экипаж самолета состоит из одного человека. Пустой самолет весит 18,5 т. Т-50 может развивать скорость 2600 км/ч и находиться в воздухе почти шесть часов. Истребитель может нести боевую нагрузку от 1,3 т до 10 т​.

Теги: испытания , Истребитель Т-50 , ВКС
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