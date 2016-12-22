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Суд отложил разбирательство по иску «Роснефти» к «Системе»
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Суд отложил разбирательство по иску «Роснефти» к «Системе»
Бизнес, 16:06
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Суд отложил разбирательство по иску «Роснефти» к «Системе»

Арбитражный суд Башкирии объявил перерыв в разбирательстве по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание отложено на 8 августа 14:10 по местному времени (12:10 мск) .​

«Как бы мы ни хотели, потрудившись два дня, вынести какой-то судебный акт в плане окончательного решения по данному делу, но физически такой возможности нет», — сказала судья Ирина Нурисламова.

Пятое слушание по иску «Роснефти», «Башнефти», Республики Башкортостан к АФК «Система» состоялось сегодня, 20 июля. Как сообщает ТАСС, АФК «Система» и «Система-Инвест» просили отложить судебное заседание для того, чтобы подготовить ходатайство о привлечении к рассмотрению дела эксперта. Перед перерывом судья предложила сторонам рассмотреть вопрос о мирном урегулировании спора.

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«Роснефть» подала иск к АФК «Система» с намерением взыскать ущерб, который, по мнению заявителя, возник после реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 году. Первоначальная сумма требований составляла 106,6 млрд руб., затем «Роснефть» пересчитала ее по новому курсу рубля, итоговая сумма иска выросла до 170,6 млрд руб.

По просьбе «Роснефти» в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Системе-Инвест» 31,76% в ПАО «МТС», 100% — в «Медси» и 90,47% в «БЭСК». АФК ходатайствовала об отмене обеспечения, а также о предоставлении «Роснефтью» встречного обеспечения по иску «в той же сумме, что и наложенные обеспечительные меры на ответчика». Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
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