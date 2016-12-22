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Украинский медиахолдинг «Вести» попросил защиты у Порошенко
Украинский кризис, 15:10
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Украинский медиахолдинг «Вести» попросил защиты у Порошенко

Украинский медиахолдинг «Вести», который связывают с бывшим министром доходов Украины Александром Клименко, попросил президента Петра Порошенко и правительство Украины защитить холдинг от Главной военной прокуратуры. Об этом говорится в открытом письме украинскому лидеру, которое опубликовано на сайте «Вестей».

Документ также адресован премьер-министру Владимиру Гройсману, председателю Верховной рады Андрею Парубию, главе МВД Украины, генпрокурору, главе Национального союза журналистов и уполномоченному парламента по правам человека.

В письме говорится, что «независимые СМИ — радио «Вести», газета «Вести», сайты vesti-ukr.com и ubr.ua» находятся под угрозой закрытия из-за действий правоохранительных органов, а журналистов могут в любой момент лишить возможности исполнять свои профессиональные обязанности.

В сообщении говорится, что 14 июля Главная военная прокуратура во время обысков в редакциях медиахолдинга «нарушила права человека». В письме сообщается, что во время этих обысков журналистов 16 часов удерживали в «одном из офисных помещений под присмотром вооруженных людей, без возможности связи и выполнения своих профессиональных обязанностей». Из-за блокировки редакции работу круглосуточного информационно-аналитического сайта vesti-ukr.com обеспечивал один журналист. Тексты сообщений «Радио Вести» об обысках контролировали силовики, что является «прямым вмешательством в профессиональную деятельность».

Действия Военной прокуратуры осудили в Комитете защиты журналистов в Нью-Йорке, Европейской федерации журналистов, Национальном союзе журналистов Украины. Совет Европы присвоил второй уровень угрозы этим обыскам и присвоил им категорию «Преследование и запугивание журналистов», отмечается в сообщении.

«Вести» со ссылкой на источники подчеркивают, что по представлению Военной прокуратуры в скором времени могут арестовать и наложить запрет на пользование помещениями, где находятся редакции. Журналисты потребовали от правительства вмешаться и остановить «беспрецедентное давление» на медиаресурсы и журналистов редакции.

Речь идет об обысках, которые прошли 14 июля в киевской редакции медиахолдинга «Вести». По словам главы Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Анатолия Матиоса, они были связаны с делом бывшего президента страны Виктора Януковича и министра доходов Александра Клименко. В тот день по этому делу прошли обыски в 183 помещениях, которые принадлежат Клименко, среди которых офисное здание «Гулливер», в котором находятся «Вести», уточнил он.

После смены власти на Украине в 2014 году против Клименко возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Кроме легализации незаконно выведенных из страны денег, правоохранительные органы обвинили бывшего министра доходов в причастности к организованной преступной группе (ОПГ), которая совершила преступления против государственной собственности. Генпрокуратура Украины обвиняет Клименко в незаконном выводе в офшоры и легализации $12 млрд.

В сентябре 2014 года украинскую редакцию газеты «Вести» обыскала Служба безопасности Украины (СБУ). Главный редактор издания Игорь Гужва заявлял, что это произошло спустя два дня, после того как в газете вышел материал о проживании в престижном районе Нью-Йорка дочери главы СБУ Валентины Наливайченко.

Теги: Украина , Петр Порошенко , обыски , «Вести»
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