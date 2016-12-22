АФК «Система» и структура Сбербанка приобрели аэропорт Горно-Алтайска

Структура Сбербанка «СБК Баланс» и АФК «Система» приобрели 100% акций аэропорта Горно-Алтайска, сообщает ТАСС.

Директор ООО «Сибмост-инвест» Владислав Кошкин подтвердил агентству факт сделки и уточнил, что АФК «Система» приобрела 60% акций аэропорта, а «СБК Баланс» — 40%. Сумма сделки не разглашается.

Он рассказал, что продажа связана с тем, что для «Сибмоста» аэропорт представляет собой непрофильный актив.

В своем комментарии «Коммерсанту» Кошкин пояснил, что продажа осуществлена в рамках соглашения о реструктуризации долгов «Сибмоста», который являлся единственным владельцем аэропорта. По его словам, аэропорт долго был убыточным, а сейчас «вышел на небольшую прибыль — примерно 15 млн руб.».

Аэропорт Горно-Алтайска построен в 1968 году, обслуживал рейсы в Новосибирск, Барнаул и населенные пункты Горно-Алтайской автономной области. Осенью 100% акций аэропорта приобрело ОАО «Сибмост». В рамках реализации федеральной целевой программы по развитию российской транспортной системы он был реконструирован — удлинена взлетно-посадочная полоса, расширен перрон, заменено свето-сигнальное оборудование и прочее. Работы по реконструкции проводились с 2008 года по 2011 год.

АО «Сибмост» — одно из ведущих мостостроительных предприятий в области строительства, реконструкции и ремонта автодорожных и железнодорожных мостов, аэропортов и аэродромов.