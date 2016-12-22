Алиев назвал Карабах и Армению «историческими азербайджанскими землями»

Нагорный Карабах и Армения являются «историческими азербайджанскими землями». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана также призвал общественность и журналистов страны активизироваться, чтобы донести позицию Баку до мировых СМИ. Он отметил, что необходимо усилить работу в направлении освещения правды о нагорно-карабахском конфликте.

​«Представители иностранных СМИ либо по незнанию, либо целенаправленно преподносили информацию о конфликте общественному мнению в лживом и искаженном виде», — сказал Алиев.

Обострение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе произошло в ночь на 2 апреля. Тогда стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий, а также сообщали о сотнях и тысячах убитых.

В начале мая правительство Армении одобрило законопроект о признании Нагорного Карабаха. Как сообщал замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян, Карабах будет признан Ереваном, если Азербайджан «развернет новую военную агрессию». В Баку в свою очередь заявляли, что это действие сорвет процесс переговоров.