ЛУКОЙЛ утвердил новый состав правления компании

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новый состав правления — в него вошли 14 человек, об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, на котором был утвержден количественный и персональный состав правления компании», — говорится в сообщении.



Новыми членами правления стали вице-президент по геологоразведке и разработке Илья Мандрик и казначей Станислав Никитин.



Как и раньше, в правление вошли президент Вагит Алекперов, старший вице-президент по поставкам и продажам Вадим Воробьев, первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов, главный юридический советник Иван Масляев, первый вице-президент Александр Матыцын и вице-президент по управлению персоналом и безопасности Анатолий Москаленко.



Также в списке — вице-президент Владимир Некрасов, вице-президент по реализации нефтепродуктов Олег Пашаев, вице-президент по закупкам Денис Рогачев, первый вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов, а также руководитель аппарата Евгений Хавкин и старший вице-президент по добыче Азат Шамсуаров.



В мае из-за выдвижения в совет директоров компании ЛУКОЙЛ досрочно прекратила полномочия члена правления — главного бухгалтера Любовь Хоба.