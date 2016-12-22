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Избитый в штабе Навального волонтер заявил о давлении соратников
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Избитый в штабе Навального волонтер заявил о давлении соратников
Общество, 14:45
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Избитый в штабе Навального волонтер заявил о давлении соратников

Избитый в московском штабе оппозиционного политика Навального волонтер Александр Туровский заявил о давлении со стороны своих соратников. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, хочу вам признаться, на меня действительно давят... Только вот давят на меня соратники по оппозиционной деятельности», — сказал он. По словам Туровского, его оскорбляют по телефону и в интернете, а также угрожают покалечить. «Очень печально, что Алексей [Навальный] у всех на виду пишет о готовности встретить меня чуть ли не с распростертыми объятиями, но при этом допускает или провоцирует такую травлю со стороны своих подопечных», — пишет Туровский.

Активист отметил, что он ничего не сделал, а только высказал свое мнение. В июле Туровский написал в своем Facebook, что Навальный ничего не сделал во время обысков в его штабе в ночь на 6 июля, когда Туровский был избит сотрудником полиции. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, активист оказал сопротивление.

«От российского правопорядка я получил именно то, чего и ожидал, — жестокость и несправедливость. <...> Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел. Не услышал ни одного слова поддержки или участия в судьбе человека, который участвовал в его кампании буквально с риском для жизни», — написал Туровский 13 июля.

В четверг, 20 июля, активист отметил, что не отходил от идейных принципов и не поддерживал «действующий режим». «Как эти люди собираются строить демократию в целой стране, если они допускают такие угрозы только лишь за то, что у человека есть своя точка зрения? Все это происходит в лучших традициях тоталитарного общества и не имеет ничего общего с тем, за что я борюсь», — написал Туровский. Активист отметил, что, «когда были какие-то проблемы, суды, задержания», он не получил помощи от Навального и Фонда по борьбе с коррупцией. По его словам, ему помогали «неравнодушные люди и волонтеры».

Начальник московского штаба Николай Ляскин рассказал РБК, что сотрудники штаба Навального «точно не оказывают давления» на Туровского,. «Соцсети — дело такое, что ему могут писать какие-то комментарии, которые он может воспринимать как давление. Но это не сотрудники штаба. Такое давление на каждого оказывают ежедневно кремлеботы и люди, которые пишут всякую чушь. От нас точно никакого давления», — сказал Ляскин.

Он также рассказал, что «постоянно» интересуется у Туровского о состоянии его здоровья и предлагает помощь. «Я пишу Саше, спрашиваю, как со здоровьем, чем помочь, что надо сделать? Он ответил: «Отлежусь — приду в себя и все расскажу». Сейчас переписка идет в одно лицо, я пишу, он не отвечает», — добавил Ляскин.

После обысков в штабе в ночь на 6 июля Туровский был госпитализирован, и ему была проведена люмбальная пункция. На следующий день, 7 июля, суд оштрафовал активиста на 500 руб. за невыполнение законного требования полиции.

В своем посте в Facebook 13 июля, где Туровский написал об отсутствии поддержки со стороны Навального, активист заметил, что те, кто работают на оппозиционера, — это «пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы».

Координатор столичного штаба Николай Ляскин, комментируя слова Туровского РБК, заявил, что в штабе предполагают взлом аккаунта активиста. Сам Навальный в своем Facebook написал, что пост Туровского «очень странный по стилю и по фактам». Оппозиционер отметил, что он говорил с Туровским, когда тот был в суде, и заявлял о готовности оказать «любую помощь». По словам Навального, Фонд по борьбе с коррупцией нанял трех адвокатов защищать активиста. «Мы ни для кого столько не нанимали», — написал Навальный.

В свою очередь Туровский заявил РБК, что пост в Facebook он написал сам и его не взламывали. «Да, это мой пост, меня не взламывали», — сказал он.

Теги: Москва , Алексей Навальный , избиение , штаб Навального
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