Французская певица Барбара Велденс умерла во время своего выступления
Общество, 14:58
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Французская певица Барбара Велденс умерла во время своего выступления
Французская певица Барбара Велденс (Barbara Weldens) умерла в возрасте 35 лет во время выступления в церкви деревни Гурдон в регионе Прованс на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция «Europe 1» со ссылкой на местную полицию.
Точная причина смерти неизвестна, но, по предварительной версии, вокалистка умерла от остановки сердца, которая произошла из-за удара током. Полиция расследует обстоятельства ЧП.
Велденс выступала с концертом в рамках фестиваля имени барда Лео Ферре.
На сайте певицы сообщается, что в феврале вышел ее дебютный альбом Le grand H de l’homme. В 2016 году Барбара Велденс получила приз зрительских симпатий Академии Шарля Кро, победила в конкурсе молодых талантов музыкального фестиваля Жака Бреля.