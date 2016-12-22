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Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете
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Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете
Политика, 14:54
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Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд постановил немедленно арестовать принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида и заключить под стражу тех, кто вместе с ним принимал участие в оскорблении граждан. Об этом сообщает Al-Arabia.

Король отметил, что будут приняты меры по противодействию несправедливости, насилию, девиантному поведению, оскорблению и нарушению закона. Правитель Саудовской Аравии подчеркнул, что обвиненные в подобных преступлениях будут судимы по законам шариата.

Как сообщал портал Arab News, принц уже был задержан полицией. Издание ссылается на видео, опубликованное пользователем в Twiiter, на котором, предположительно, запечатлен момент его задержания.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, в среду, 19 июля, в соцсетях появилось видео, на котором принц Сауд избивает и оскорбляет людей. По данным агентства, среди его жертв были гражданин Йемена и две женщины. Согласно видео, инцидент произошел в Эр-Рияде.

В ноябре 2016 года в качестве наказания был выпорот принц Саудовской Аравии, член правящей семьи аль-Сауда, сообщал Reuters. За что именно принц понес наказание, а также сколько ударов было нанесено принцу, не отмечалось. Кроме того, он был приговорен к тюремному заключению. Имя принца не называлось.

В октябре 2016 года в Саудовской Аравии был казнен принц Турки бин Сауд аль-Кабир, которого признали виновным в убийстве молодого человека во время драки на окраине Эр-Рияда. По законам шариата, высшая мера наказания в Саудовской Аравии применяется к тем, кто совершил убийство, занимался контрабандой наркотиков, участвовал в вооруженных ограблениях, насиловал и богохульствовал.
Теги: арест , Саудовская Аравия , ислам
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