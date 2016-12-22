Саудовский король велел арестовать принца за видео в интернете

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд постановил немедленно арестовать принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида и заключить под стражу тех, кто вместе с ним принимал участие в оскорблении граждан. Об этом сообщает Al-Arabia.

Король отметил, что будут приняты меры по противодействию несправедливости, насилию, девиантному поведению, оскорблению и нарушению закона. Правитель Саудовской Аравии подчеркнул, что обвиненные в подобных преступлениях будут судимы по законам шариата.



Как сообщал портал Arab News, принц уже был задержан полицией. Издание ссылается на видео, опубликованное пользователем в Twiiter, на котором, предположительно, запечатлен момент его задержания.