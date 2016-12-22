В Омской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

В Омской области рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками. В результате пострадали 11 человек, среди них семеро детей, сообщает ТАСС.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что в салоне автобуса находились 30 человек. Пострадавшим оказывают помощь на месте.
По информации регионального подразделения МЧС, ДТП произошло на 48-м км дороги Омск — Тара около 15:00 по местному времени.
Причины происшествия устанавливаются.
Накануне не менее девяти человек пострадали в аварии с участием автобуса в Перми. Транспортное средство двигалось по одной из улиц города и внезапно съехало в кювет, где потом столкнулось с препятствием. По данным полиции, водитель рейсового автобуса «Краснокамск — Пермь» не справился с управлением.
Ранее, 19 июля, МВД приняло решение останавливать пассажирские автобусы с уставшими водителями. Таким образом ведомство хочет заставить перевозчиков выполнять условия режима труда и отдыха шоферов.