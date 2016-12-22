За сутки в Донбассе погибли 9 военных украинской армии

За последние сутки в зоне, прилегающей к линии соприкосновения вооруженных сил Украины и неподконтрольных Киеву самопровозглашенных республик, погибли сразу девять военнослужащих Минобороны Украины.

Как заявил на брифинге журналистам представитель Минобороны Андрей Лысенко, четверо украинских военных погибли утром в четверг во время обстрела из минометов, орудий калибром 122 мм и установок реактивного огня «Град» населенного пункта Красногоровка и еще один погиб во время обстрела в районе Новгородского.

В среду группа украинских военнослужащих подорвалась на взрывном устройстве в районе Новотошковского. В результате взрыва три человека погибли, а еще трое были ранены. Кроме того, еще один боец украинской армии погиб в районе Марьинки.

В начале июля 2017 года первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что с начала боевых действий на востоке Украине погибли свыше 2,7 тыс. украинских военнослужащих.

