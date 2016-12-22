На шахте «Яреганефть» в Ухте произошло обрушение

​В Ухте на шахте компании «Яреганефть» произошло обрушение, пострадали два человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Коми.

«В 11:50 поступило сообщение о разрушении породы в шахте № 3 «Яреганефти» в Ухте. На аварийном участке находились пять человек, под завал попали двое. В 12:08 пострадавших доставили на поверхность и передали медицинским работникам. Три человека вышли на поверхность самостоятельно», — рассказали в пресс-службе.

Всего в шахте находились 111 человек. сейчас она работает в штатном режиме, добавил собеседник РБК.

НШУ «Яреганефть» разрабатывает Ярегское месторождение, расположенное в центральной части Республики Коми, входит в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». РБК направил запрос в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для выяснения причин обвала на шахте «Яреганефть».

Ранее на шахте Ново-Кальинская в Свердловской области произошло обрушение, в результате случившегося погиб один рабочий. Происшествие на работу шахты не повлияло.